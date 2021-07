Sanità/PD Campobasso: dopo 1 anno e mezzo, nulla è cambiato

“Dopo 1 anno e mezzo e, stando alle dichiarazioni del Presidente della Regione Molise in consiglio comunale, centinaia di migliaia di euro spesi, siamo ancora senza Centro Covid, senza personale, con i reparti che, giorno dopo giorno, muoiono o vengono, di fatto, soppressi, i privati che dismettono nell’inerzia della politica.

Nessun cambio di passo, anzi … sembra di assistere ad un ulteriore arretramento.

I parlamentari di questa regione, eletti in movimenti e partiti di governo, mettano in atto iniziative, anche eclatanti, che siano efficaci, affinché il Governo, il Ministro della Salute e la nuova struttura Commissariale intervengano immediatamente e portino cambiamenti positivi.

Noi molisani non siamo cittadini di serie B e pretendiamo rispetto e tutela per i nostri diritti, in primis quello alla vita ed alla salute”.



Alessandra Salvatore Giose Trivisonno Bibiana Chierchia Antonio Battista