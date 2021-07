Comunali di Isernia/ M5S: non accettiamo veti da nessuno

È evidente come le forze che si autodefiniscono moderate di centrosinistra, ma che

tendono tutte al centrodestra, abbiano un unico obiettivo: far saltare la coalizione alla

quale stiamo lavorando da mesi per servire il Comune nelle mani dei soliti noti, gli stessi

che hanno già dimostrato direttamente o indirettamente la propria incapacità di

amministrare la città.

È la strategia di Renzi e Calenda a livello nazionale ed è chiaro il maldestro tentativo di

replicarla a livello locale.

Il MoVimento 5 Stelle non accetta veti da nessuno. Soprattutto da ‘forze’ politiche che tutte

insieme si attestano intorno al 3 per cento dei consensi a livello nazionale e sono

rappresentate più o meno da 3 persone a livello locale: è imbarazzante che queste

formazioni possano solo pensare di approcciare con spocchia e saccenza ad un tavolo di

coalizione.

È evidente che il loro obiettivo non sia unire, ma dividere affinché Patriciello, Iorio e tutto il

centrodestra possano avere vita facile per conquistare il Comune.

Davanti a questo scenario, al Pd e alle altre forze della coalizione diciamo che è stato già

perso sin troppo tempo. Se c’è intenzione di andare avanti unitariamente, non è quella la

direzione giusta da seguire. Non può esserci dialogo con chi non rappresenta nemmeno

se stesso.

Il tempo stringe e il Movimento 5 Stelle ha la necessità di serrare i ranghi per concentrarsi

al meglio sul programma, sul candidato sindaco e, soprattutto, sulle risposte da dare agli

isernini.