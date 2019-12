Sanità/ I consiglieri PD incalzano Gravina: la città capoluogo detti linee per nuovo Patto per la salute e nuovo Piano Operativo

Lunedì, 16 dicembre, mentre le delegazioni PD della Provincia di Isernia e del Basso Molise incontravano il Ministro Provenzano ed il responsabile della segreteria del Ministro Speranza, i quattro consiglieri Dem al Comune di Campobasso presentavano ufficialmente una mozione -prima firmataria la Consigliera A. Salvatore- per ottenere che dal Sindaco e dal Consiglio Comunale del capoluogo arrivasse con forza, dopo l’approvazione all’unanimità dell’ODG a supporto della Sanità pubblica, presentato nella seduta consiliare monotematica del 7 ottobre 2019, un documento di indirizzo da far pervenire al Ministro della Salute e al Presidente della Giunta Regionale del Molise.



L’apertura del Ministro Speranza – si legge nella nota stampa PD – rispetto alla possibilità di deroghe ai criteri Balduzzi, invocate con forza nell’odg, e la sua attenzione per il “caso Molise” aprono spiragli di luce ma non devono, né possono fare abbassare la soglia di allarme e la guardia. Occorre compattezza su alcuni principi cardine, che non possono essere disattesi in vista dell’imminente varo del nuovo Patto per la Salute (oggi, verosimilmente) e della stesura del nuovo P.O.: