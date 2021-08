San Martino in Pensilis/ Grosso incendio, chiusa anche la Bifernina

Il problema dei roghi, anche a ridosso delle arterie stradali, è diventato grave anche in Molise e la furia delle fiamme non accenna a placarsi. Un grosso incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi sulla Statale Bifernina all’altezza dello svincolo per San Martino in Pensilis.

All’opera squadre dei Vigili del fuoco, Operai forestali e personale Anas lungo la maggioer arteria stradale molisana, che all’uopo è stata anche chiusa al traffico, che è stato deviato sulla statale 87 “Sannitica”.

foto di repertorio