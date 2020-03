San Martino in Pensilis/ Annullata la ‘carrese’

Tra i provvedimenti di rinvio o annullamento, dovuti all’emergenza Covid-19, figura anche la carrese di San Martino in Penislis. Con un decreto del sindaco del comune bassomolisano, in data odierna è stato stabilito che la ultracentenaria manifestazione, prevista per il 30 aprile, è stata annullata e non sarà disputata.

Il prossimo anno, in data 30 aprile 2021, i carri manterranno le posizioni acquisite con l’ordine di arrivo dello scorso anno, che era stato acquisito il 30 aprile 2019.