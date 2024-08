Romanic@mente in Cammino/Partecipata la tappa di Chiese Aperte a Sant’Angelo Limosano

Bella atmosfera a Sant’Angelo Limosano che ha ospitato la terza tappa del tour

chiese aperte, iniziativa elaborata nell’ambito del progetto Romanic@mente in

Cammino –Giubileo for All.

Ad accogliere i partecipanti il parroco don Aloys che ha illustrato la parte

ecclesiastica della chiesa dedicata alla Madonna Assunta, lasciando poi allo

storico Domenico Foligno l’esposizione della parte storica e delle tradizioni.

I visitatori hanno percorso i luoghi di Celestino V e conosciuto i contenuti delle

lapidi che raccontano la presenza del Santo.

Bellissima la visione dall’alto del paese che consente di arrivare con lo sguardo

fino al mare e alle Isole Tremiti.

La pioggia ha bloccato la camminata ma non la visita al Santuario dedicato alla

Madonna delle Stelle.

Santuario costruito dal popolo : il 22 agosto del 1924 due contadinelle riportano

alla luce un piccolo quadretto con la raffigurazione della Madonna delle Stelle.

Il 3 gennaio del 1926 avvenne il ritrovamento della statuetta. Nel 1928 fu

realizzata solo la navata centrale della Chiesa, alla fine degli anni ’70 fu

realizzata la navata ala ovest, mentre solo all’inizio degli anni ’80 quella est.

La serata è poi proseguita con la XII edizione di Cantine Aperte, che è stata

dedicata al tema dell’internazionalizzazione e della inclusione. E’ stato un mix

di emozioni, partecipazione, festa popolare.

E come ha ricordato bene don Aloys : dopo le cinque cantine ci aspetta la sesta

–la Chiesa – che ha non solo le porte ma soprattutto le braccia aperte per

accogliere tutti.