Roma/ Tragico incidente stradale, bambina di otto anni perde la vita

E’ il momento del dolore per la terribile notizia della morte di una bambina piccolissima, di otto anni, a causa di un incidente stradale in via Pontina Vecchia nel Comune di Ardea in provincia di Roma.

Il bilancio, oltre alla piccola deceduta, è di tre bambini ed un adulto rimasti feriti. Per l’uomo è stato necessario il trasporto in ospedale con l’eliambulanza in codice rosso.

Una volta sul luogo del sinistro i sanitari del 112 hanno tentato di rianimare la bambina, purtroppo senza esito.

Presenti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.