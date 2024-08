Roccaravindola/Perde controllo dell’auto e finisce contro il guardrail, muore il dottor Cristiano Huscher

Nel pomeriggio di oggi, un medico, ha perso il controllo della sua auto una mini cooper, finendo contro un guardrail nei pressi del centro commerciale dei Melograni a Roccaravindola. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dalle lamiere dell’auto. L’uomo, il chirurgo Cristiano Huscher, ex primario di chirurgia del Veneziale di Isernia. è stato soccorso e portato al Pronto soccorso, in condizioni gravi.

Sul posto i carabinieri per la ricostruzione dell’incidente. Il magistrato ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.

AGGIORNAMENTO: E’ deceduto in seguito all’incidente in auto il dottor Cristiano Huscher, noto professionista chirurgo oncologo per anni primario al ‘Veneziale’ di Isernia. Aveva 74 anni.