Prima giornata di Screening epidemilogico a Termoli, 307 tamponi tutti negativi

Prima giornata dedicata allo screening epidemilogico grautito voluto dall’amministrazione comunale di Termoli per verificare l’incidenza del virus Covid-19 in città. I prelievi sono stati eseguiti presso la sede della Misericordia di via Biferno dove i volontari della Confraternita, unitamente a quelli del Cives, hanno allestito tre postazioni dove sono stati eseguiti i tamponi antigenici con metodo drive-through.

Due le sessioni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Sono stati eseguiti 307 tamponi che sono risultati tutti negativi.

Lo screening riprenderà nella giornata di oggi con le stesse modalità e con coloro che si sono registrati nel gruppo 2.

Questo il calendario fino a domenica prossima:

Giovedì 11 Marzo 2021 Gruppo 2

Venerdì 12 Marzo 2021 Gruppo 3

Sabato 13 Marzo 2021 Gruppi 4 e 5

Domenica 14 Marzo 2021 Gruppi 6 e 7Si ricorda che per sottoporsi allo screening è necessario presentare il modulo già scaricato, compilato e stampato al momento della registrazione. Per chi non lo avesse ancora fatto, è possibile scaricare