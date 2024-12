“Il rilancio sociale ed economico del Molise passa anche attraverso queste iniziative che costituiscono un motore straordinario per dare forza e vitalità all’intero territorio”. Così quanto affermato al tavolo dal Consigliere Cofelice, dove è stata presentata l’iniziativa ‘I Suoni del Molise in Cammino verso il Giubileo’.



Presso la Sede della Fondazione Molise Cultura è stato, infatti, illustrato il calendario che comprende importanti iniziative nelle giornate del 14, 15, 24, 28 e 29 dicembre, realizzate dalla Regione Molise, attraverso un cofinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in collaborazione con i comuni di Agnone, Campobasso e Castelpetroso.



“Le nostre tradizioni e la nostra cultura al fine di continuare a portare alto il nome del Molise”, così ha affermato il Consigliere e Delegato Regionale per Turismo e Cultura Fabio Cofelice al tavolo con gli assessori alla Cultura e Marketing Territoriale del Comune di Campobasso, Adele Fraracci e Giose Trivisonno, il sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, il primo cittadino di Castelpetroso, Gianmarco De Filippis, e lo storico, Roberto Colella. In sala presente Rosa Maria Socci, tutor della storia della tradizione folkloristica campobassana dalla Regione Molise . “A lei naturalmemente – ha sottolineato il Delegato Regionale – vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l’azione che porta avanti nel nome delle tradizioni del Molise e della sua storia più autentica. Grazie alla collaborazione di tutti gli enti Istituzionali – ha poi continuato Cofelice – oggi abbiamo raggiunto un obiettivo importante ed ambizioso, quello di realizzare una sinergia e un ponte, per continuare a portare alto il nome del Molise. Lo dimostrano gli eventi che sono stati messi a punto con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Una sinergia di forze che è la stessa che guarda alla data del 24 dicembre, quando sul Sagrato della Basilica di San Pietro, si darà il via all’apertura delle celebrazioni del Giubileo 2025 con il concerto di campane della Pontificia Fonderia Marinelli”.

Il Programma:

Apertura sabato 14 dicembre alle 21 al Teatro Italo Argentino di Agnone, dove l’Orchestra Sinfonica del Molise si esibirà in concerto.

Domenica 15 dicembre, l’appuntamento a Castelpetroso, con una suggestiva esibizione sul piazzale della Basilica dell’Addolorata alle 11:30.

Sabato 28 dicembre Campobasso ospiterà un corteo musicale nel centro storico alle ore 18:00, con la partecipazione di gruppi tradizionali come le Zampogne di Scapoli e Bojano, i Bufù di Casacalenda, le Maitunate di Gambatesa e il gruppo Rintocco Molisano. In serata, alle 21 e alle 22, saranno organizzate visite alla Campobasso sotterranea, arricchite da un mini concerto “candle light” a cura del Circolo Mascagni di Ripalimosani.

La Conclusione domenica 29 dicembre alle 20:30, con un concerto dell’Orchestra Sinfonica del Molise nella Cattedrale della Santissima Trinità di Campobasso.

Un momento particolarmente significativo si terrà il 24 dicembre, alle 17, sul sagrato della Basilica di San Pietro a Roma. La Pontificia Fonderia Marinelli, eccellenza artigianale molisana, inaugurerà le celebrazioni del Giubileo 2025 con un concerto di campane che simboleggia il legame spirituale e culturale tra il Molise e l’importante evento religioso.