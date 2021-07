Presentata ‘HeyCity’, l’app per conoscere tutti gli eventi di Termoli e degli altri centri del Molise, con lo scopo di mettere in relazione il Turismo Balneare con l’offerta turistica sia del comune di Termoli, sia dei comuni molisani offrendo ai turisti l’occasione per conoscere al meglio i luoghi, le tradizioni e i costumi del nostro bellissimo Molise.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa alla presenza dell’assessore allo Sport, Cultura e Turismo Michele Barile, dell’assessore al Commercio Giuseppe Mottola, Giuseppe Colucci di Blu srl che ha ideato l’applicazione, Nico Venditi presidente del Sib e Mattia Torraco.

Attraverso la lettura di un QRCode, si attiva l’app HeyCity (www.heycity.it/termoli) che permette di visualizzare Eventi, Musei, Luoghi di Interesse, Attrattori, etc. dando così, al turista, la possibilità di scoprire il Molise con facilità.Per permettere un facile accesso al turista, i QRCode saranno presenti oltre che sui molti ombrelloni dei vari lidi balneari, anche su alcuni flyers distribuiti dal comune di Termoli.

L’app è in multilingua e geolocalizzata, offrendo al turista la possibilità di raggiungere il luogo dell’evento con semplicità attraverso Google Maps. HeyCity è stato realizzato grazie alla condivisione ed alla solidarietà di diverse persone che hanno messo a disposizione il proprio tempo per cercare di offrire uno strumento innovativo, con l’obiettivo di dare un’informazione utile ed efficace sia ai molisani, sia a coloro che verranno a visitare la nostra regione.