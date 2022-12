Polo di Studio Terminus E-campus /E’ possibile iscriversi al Percorso docenti on line – 5 CFU

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO DOCENTI ON LINE – 5 CFU

Riservato ai Docenti vincitori del “Concorso Straordinario Bis”

Con l’approvazione del Decreto Legge 73/2021 art. 59 c. 9-bis il Miur ha attivato la procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria ed ha attivato con D.D. n. 108/2022 il Concorso straordinario per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di I e II grado.

La norma prevede che i vincitori siano assunti a tempo determinato nell’a.s. 2022/2023 e partecipino con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione pari a 5 CFU, attivato dalle Università accreditare al MIUR, che ne integri le competenze professionali.

Il percorso offerto dall’Università telematica e-Campus è un’ottima occasione per tutti coloro che vorranno conseguire il titolo entro il 15 giugno 2023.

Superato l’anno di formazione e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 nella medesima scuola.

DESCRIZIONE

L’Università e-Campus offre l’opportunità di conseguire i CFU necessari ad un costo estremamente contenuto con una modalità di studio telematica che consente di acquisire le nuove competenze, in totale autonomia, attraverso lezioni strutturate da docenti qualificati, fruibili in e-learning e disponibili 24h su 24h.

l percorso di formazione universitaria prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari ( 5 CFU) ed assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente.

Avrà come riferimento le seguenti aree:

Culturale-disciplinare,

Metodologico-didattica,

Organizzativa,

Istituzionale-sociale,

Formativo-professionale.

Il titolo di studio è rilasciato dall’Università Telematica E-Campus, LEGALMENTE RICONOSCIUTA con D.M. MIUR del 30 Gennaio 2006 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2006.

REQUISITO

Titolo d’accesso: Diploma o Laurea.

L’iscrizione al percorso è compatibile con lo svolgimento dell’anno di prova, contemporanea frequenza di Master, Perfezionamenti, Dottorati, Corsi di Laurea o Specializzazioni.

DISPOSIZIONI MIUR D.M. 108/2022

Il percorso di formazione universitario si svolge dunque nel corso dell’a.s. 2022/23, ossia l’anno di assunzione a tempo determinato, e assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente.

Il percorso è attivato dalle Università e si articola in 40 ore di attività formative che equivalgono a 5 crediti formativi universitari (CFU).

Le 40 ore di attività sono organizzate in tre aree tematiche relative alle aree della professionalità:

3 CFU M-PED/03 – Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica e formativo-professionale – Didattica e Pedagogia Speciale;

1 CFU – SPS/07 – Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – Sociologia Generale;

1 CFU M-PED/04 – elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale – Pedagogia Sperimentale)

Il percorso dell’Università Ecampus rispecchia tali specifiche.

Iscriviti con la promo attiva

Per le modalità di iscrizione contattare le sedi dei Polo di Studio eCampus Terminus al n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e al n. 0875/85240 per la sede di Termoli (cell.344 0372898)-oppure inviare una mail a: [email protected]