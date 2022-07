Piano di controllo e lotta al randagismo. Riunito Tavolo Tecnico a Termoli

Si è svolta la prima riunione in videoconferenza del tavolo tecnico, indetto dal Comune di Termoli, per illustrare i contenuti del PIANO DI CONTROLLO E CONTRASTO DEL RANDAGISMO (approvato con delibera di Giunta comunale n. 50 del 24/02/2022) redatto dall’ufficio Ambiente comunale e rivolto essenzialmente all’intero territorio bassomolisano.



La riunione è stata presieduta dall’assessore Rita Colaci, dal dirigente ing. Gianfranco

Bove e dalla dott.ssa Maria Mazzeo. Hanno partecipato i rappresentanti del servizio

veterinario dell’Asrem, la Regione Molise, i Comuni di Campomarino, Guglionesi e San

Giacomo degli Schiavoni. I lavori proseguiranno in sinergia con quelli del tavolo tecnico

regionale permanente indetto nei giorni scorsi dalla Regione Molise.



A margine della prima riunione l’assessore Colaci ha voluto sottolineare che: “Il

problema del randagismo è un fenomeno che va affrontato con forza e con un grosso

lavoro di squadra, per questo abbiamo voluto un tavolo tecnico. Gli animali sono esseri

senzienti che soffrono ed hanno necessità come qualsiasi altro essere vivente.

È necessario aiutarli e risolvere ogni problematica legata al fenomeno in una giusta

convivenza tra animale e uomo anche per prevenire problematiche di igiene pubblica sul

territorio di tutta la regione. Il comune di Termoli ama gli animali e faremo di tutto per

eliminare maltrattamenti e restituire loro dignità”.