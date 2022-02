Tamponamento, con danni evidenti ai mezzi ma per fortuna senza gravi conseguenze per gli occupanti. E’ accaduto sulla Statale 16 in direzione Vasto all’altezza del distributore di benzina tra Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Un furgone ha tamponato la vettura che lo precedeva per cause non ancora chiarite.

Rapidi i soccorsi; sul posto anche una pattuglia della Polizia stradale per i rilievi.

Foto di repertorio