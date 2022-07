Palata/ Vasto incendio, danni ad una azienda agricola e diversi ettari di bosco in fumo

Squadre VVF del distaccamento VVf di Termoli insieme ad ulteriori squadre AIB VVF e VOLONTARI sono state impegnate in un vasto incendio propagatosi in una area detta “ponte dello sceriffo” , zona ubicata in agro del comune di Palata (CB).

Nell’evento diversi i danni subiti anche da una piccola azienda agricola, in loco intervenuto un canadeir proveniente da Ciampino.

Diverse le squadre impegnate nella estinzione e bonifica del perimetro interessato dal fuoco che conta diversi ettari di bosco andati in fumo.