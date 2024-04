Orcel: “In UniCredit University le basi per diventare leader del futuro”

(Adnkronos) – “La nostra ambizione è quella di essere la banca del futuro dell'Europa, e crediamo di poterlo essere mettendo i nostri dipendenti in condizione di dare il loro meglio nei ruoli a loro assegnati. Lo stiamo facendo attraverso UniCredit University, un'iniziativa innovativa e pionieristica nel settore bancario”. Così il group ceo di UniCredit, Andrea Orcel, intervenendo a Torino all’inaugurazione dell’anno accademico 2024 della UniCredit University Italy. “La formazione è uno strumento straordinariamente potente per creare risultati migliori. È il filo conduttore di tutto ciò che facciamo in UniCredit. Attraverso le iniziative di education, non solo aiuteremo i nostri clienti ad avere successo, ma saremo in grado di fare di più per sostenere le nostre comunità, aiutare i giovani a realizzare le loro ambizioni e a fare grandi cose in Europa”, ha aggiunto Orcel sottolineando che “si tratti dei nostri clienti, delle nostre comunità, di studenti o delle nostre stesse persone, ritengo sia nostro dovere fornire a tutti gli stakeholder i mezzi più idonei per affrontare il loro futuro”. “Così come il nostro sostegno alle iniziative educative contribuisce a formare i leader, allo stesso modo, internamente alla banca – ha proseguito Orcel – stiamo cercando di dare alle nostre persone le competenze giuste per aiutarle a sviluppare una leadership ben definita e consapevole delle proprie decisioni, a diventare professionisti che non hanno paura di uscire dalla zona di comfort e che sono orgogliosi di far parte della nostra banca” “Ed è così che abbiamo avviato la UniCredit University, la nostra piattaforma di learning a livello di Gruppo con un’idea ben precisa, anzi due idee – ha proseguito il ceo – da un lato, offrire alle nostre persone un percorso formativo di eccellenza volto ad ampliare e approfondire competenze e ad accelerare carriere di successo; dall’altro, diventare un vero e proprio benchmark accademico nel mercato, una scuola di management riconosciuta a livello internazionale per l’offerta di docenti eccellenti e programmi all’avanguardia su temi come l’innovazione, il digitale, la sostenibilità, la gestione del rischio e tanto altro” “In questo senso, quindi, la UniCredit University non solo fornisce gli strumenti per confrontarsi con le sfide che i nostri colleghi incontreranno nei loro percorsi professionali, ma soprattutto le basi per diventare i leader del futuro. Il tutto posizionandosi, anche all’esterno, come un centro di eccellenza assoluta”, ha concluso Orcel. —[email protected] (Web Info)