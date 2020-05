“ Ognuno di noi ha un paio d’ali, ma soltanto chi sogna impara a volare”. Orchestra “ A.Magliano” Larino: giovani studenti in controvento nel Covid-19

Sarebbe stato il mese di maggio 2020 lo scenario della XIX Edizione del Festival Musicale dei Gruppi Scolastici organizzato dall’istituto Omnicomprensivo di Larino, e la pandemia ne voleva bloccare lo svolgimento. Tuttavia, gli alunni dell’Istituto scolastico più grande del Molise diretto dal preside prof. Antonio Vesce, hanno continuato a tener fede alla forza che soltanto le buone pratiche promosse dai docenti, possono sviluppare: speranza, positività e coraggio.



Viene pubblicato, così, in un momento davvero difficile, un video che tiene a battesimo, tra le altre cose, il nuovo sito scolastico www.omnicomprensivolarino.edu.it



Protagonisti sempre i giovani studenti frentani, che riescono a stupire per energia e semplicità. Ancora una volta si riconferma l’Orchestra “A. Magliano” , che non smentisce i suoi “ blasoni”: già “Gruppo di Interesse Nazionale” a firma del Ministro dei Beni e Attività Culturali e quello di “ Orgoglio della Città di Larino” su Delibera di Consiglio Comunale, oltre tutte le vittorie conseguite a Festival e Concorsi.



Una grande squadra per un omaggio all’ Artista Lucio Dalla, con il brano “Se io fossi un angelo”: le musiche arrangiate dal Maestro Manuel Petti, dirette e montate dal prof. Oreste Sbarra con la collaborazione di Antonio Vizzarri ( Audio Intro Outro) e ancora, il prof. Antonio Varanese per classe di Violino, la prof.ssa Loredana Vaccaro per la classe di clarinetto, il prof. Pino De Vivo per la classe di sassofono e il prof. Roberto Di Carlo (coordinatore delle classi di strumento musicale) per la classe di tromba.



Un primo, proficuo, risultato di una novella Didattica a Distanza, tanto discussa nei giorni del cosiddetto lock-down. Un passaggio epocale, al quale i ragazzi certamente si sono fatti trovare pronti per lasciare il loro segno : ribadendo che con la Musica puoi esprimere il messaggio di un sogno.



Questi i protagonisti :

Violini: Scardera Marianna; Mancini Giusi; Vizzarri Doriana; Iacurti Eleonora; Silvestro Francesca; Salvato Giorgia; Rossi Simona

Clarinetti :Di Paolo Noemi; Spina Angelica; Di Santo Grazia; Pizzi Concetta; D’Addona Alessia

Pietrolà Paolo; D’Astolfo Alessandro; Colella Andrea; Marini Rossana; Del Zoppo Andrei; Pizzi Lorenzo; Izzi Luis; Milanese Andrea

Trombe: Mancinelli Francesco; Nuonno Gabriella; Malorni Lucrezia; Carafa Vincenzo

Verì Anthony; Di Lena Piera; D’Onofrio Antonio; Mancini Luigi; Izzo Pierpaolo; Fiore Samuel; Pilla Angela;

Spina Marco: Boffa Raffaele; Franceschiello Luca

Sax: Di Carlo Giovanni Manuel;T opolino Roberto; Bavota Andrea; Cesaride Vera; Astolfo Giulia; D’Alete Giada

Percussioni:Pietrantonio Francesca; Di Girolamo Benedetta; Iacobelli Vanessa; Sabetta Dario; Spina Paolo

Voce cori: Fancesco Cascitelli; Giusy Perugini

Cori:Greta Battista

Chitarre: Alessandro Marchetta; Vincenzo Silvano

Batteria: Paolo Spina



Il Video è stato presentato in concorso per la Settimana nazionale della Musica a Scuola bandita dal Miur che si terrà dal 25 al 30 maggio 2020 nella XXXI RASSEGNA NAZIONALE delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” La musica unisce la scuola”.