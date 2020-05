Conferimento dell’incarico di direzione dell’Area Polizia Locale, Gravina risponde all’interrogazione di Esposito

Per rispondere all’interrogazione del consigliere Esposito sull’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione dell’Area Polizia Locale, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha dato lettura e fatto propria, durante il Consiglio comunale, la seguente risposta della struttura amministrativa formulata in merito.

“In riferimento all’interrogazione si fa presente che in conseguenza dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19, l’art. 87, comma 5 del decreto legge n. 18/2020, come precisato dall’art. 4 del decreto legge n. 22 dell’8.4.2020, ha disposto la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego per 60 giorni decorrenti dal 17.03.2020.

Alla scadenza del termine sopra indicato e, quindi, dalla data del 18 maggio u.s. il Settore Risorse Umane ha provveduto all’immediata ripresa della procedura con l’ultimazione della fase di verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione successivamente alla pubblicazione del bando avvenuta il 3/3/2020 (n. 41).

Terminata in questa settimana la fase di verifica con la pubblicazione della determina di approvazione dell’elenco degli ammessi, si provvederà in tempi brevi alla nomina della Commissione di supporto tecnico al Sindaco per la valutazione dei curricula e per l’espletamento dei colloqui dei candidati ammessi.

Per l’ulteriore iter, si adotteranno le misure maggiormente consone alla più rapida conclusione della procedura e compatibili con le disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria in corso.”