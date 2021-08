OdG Molise: corso di aggiornamento sulla piattaforma petrolifera ‘Rospo mare’ di Termoli

L’Ordine dei Giornalisti del Molise ha promosso un Corso formativo sulle Piattaforme Petrolifere, ed organizzato tre visite guidate sulle piattaforme situate a ridosso della costa molisana.



Particolarmente soddisfatto il Presidente dell’OdG Vincenzo Cimino, essendo proprio quello molisano l’unico Ordine in Italia ad aver promosso un evento del genere. ” Abbiamo pensato ad un corso formativo, approvato dal Consiglio nazionale, ponendo attenzione con esperti del settore alle tematiche ambientali, all’interno della nostra stanza Convegni. In base alle condizioni meteorologiche parteciperemo a tre visite guidate presso la piattaforma off shore “Rospo di Mare”, al largo dell’Adriatico. Questo evento è stato realizzato grazie alla collaborazione degli esperti dell’Energean Italy che ci hanno dato un supporto importante, proprio al fine di poter recepire quelle informazioni che i giornalisti molisani devono acquisire per affrontare questa tematica. Tutto ciò rientra nell’obiettivo della nostra formazione continua, preparare e formare i giornalisti perchè diano una informazione corretta. Visiteremo l’attività sulla piattaforma, capiremo lo svolgersi della ricerca e saremo ospitati anche sulla nave petroliera”.



Il corso organizzato dall’ OdG è stato suddiviso in due fasi. La prima fase “Safety Briefing”, svoltasi il 3 agosto a cui hanno partecipato i giornalisti che hanno aderito. Incontro in cui sono stati illustrati dagli Ingegneri della società Energean Alfredo Properzi (Permitting & Civil Work Manager) e Ettore Saluci (Operations Manager), tutti i momenti salienti, ovvero dai dispositivi di sicurezza, all’imbarco sulla motonave a Termoli, a quello sulla nave cisterna “Alba Marina” ancorata in mezzo al mare.



La seconda fase, che prevede proprio la visita dei giornalisti che saranno accompagnati, da personale psecializzato, sulla piattaforma “Rospo 1” per osservare e conoscere per bene e da vicino le procedure di vita sulle piattaforme e il lavoro quotidiano che si svolge a bordo.



( nella foto Vice presidente OdG Cosimo Santimone, ing. Alfredo properzi, ing. Ettore Salucci, Presidente OdG Vincenzo Cimino)