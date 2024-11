Nelle nebbie del noir francese con Lorenza e Federica Di Lella ospiti di Ti racconto un libro

Le due traduttrici svelano i segreti delle opere di Pierre Louis Boileau e Thomas Narcejac nell’ambito della rassegna a firma dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Inganni, illusioni, suspense e tanta nebbia. Sono gli ingredienti del successo della

letteratura noir francese che le traduttrici Lorenza e Federica Di Lella ( nella foto) conoscono bene.

Con il pubblico di Ti racconto un libro 2024 – il laboratorio permanente sulla lettura e

sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione

Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il

patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise –

sono pronte a condividere i segreti e i retroscena più appassionanti della letteratura noir

francese ripercorrendo le opere degli autori Pierre Louis Boileau e Thomas Narcejac.

I due scrittori si conoscono nel 1948 in occasione di un premio letterario e diventano

subito amici. Entrambi appassionati di letteratura poliziesca, decidono di formare un

tandem per «mettere in pratica le loro teorie letterarie» e scrivere «il romanzo che

vorrebbero leggere». Si dividono il lavoro assegnandosi due ruoli complementari: Boileau

costruisce l’intreccio e Narcejac si occupa della psicologia dei personaggi. Nasce così un

sodalizio che li porterà a essere considerati in Francia per oltre quarant’anni i campioni

del romanzo poliziesco ‘à suspense’, genere che hanno profondamente rinnovato. Non

molto noti in Italia, i loro libri sono però spesso diventati film di successo, primi fra tutti

Celle qui n’était plus, trasposto da H. Clouzot nel famoso I diabolici, e Sueurs froides,

da cui A. Hitchcock ha tratto uno dei suoi capolavori: La donna che visse due volte. Con

uno stile che coniuga Simenon e l’esistenzialismo, i due autori costruiscono congegni

perfetti, divertendosi ogni volta a ingannare i loro protagonisti (di cui il narratore

assume l’ottica) e i loro lettori con un complicato gioco illusionistico.

L’appuntamento con le due traduttrici è in programma venerdì 22 novembre alle ore

18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è in programma venerdì 29 novembre

alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso con Monica Rametta per la

presentazione del romanzo Roma era buia, una storia che è un’educazione all’amore e a

tutte le prime volte, bagliore di luce nell’oscurità degli anni ’70.

TRADURRE BOILEAU-NARCEJAC: NELLE NEBBIE DEL NOIR FRANCESE

incontro con LORENZA DI LELLA e FEDERICA DI LELLA

Pierre Louis Boileau e Pierre Ayraud, alias Thomas Narcejac, si conoscono nel 1948 in

occasione di un premio letterario e diventano subito amici. Entrambi appassionati di

letteratura poliziesca, decidono di formare un tandem per «mettere in pratica le loro

teorie letterarie» e scrivere «il romanzo che vorrebbero leggere». Si dividono il lavoro

assegnandosi due ruoli complementari: Boileau costruisce l’intreccio e Narcejac si

occupa della psicologia dei personaggi. Nasce così un sodalizio che li porterà a essere

considerati in Francia per oltre quarant’anni i campioni del romanzo poliziesco ‘à

suspense’, genere che hanno profondamente rinnovato. Non molto noti in Italia, i loro

libri sono però spesso diventati film di successo, primi fra tutti Celle qui n’était plus,

trasposto da H. Clouzot nel famoso I diabolici, e Sueurs froides, da cui A. Hitchcock ha

tratto uno dei suoi capolavori: La donna che visse due volte. Con uno stile che coniuga

Simenon e l’esistenzialismo, i due autori costruiscono congegni perfetti, divertendosi

ogni volta a ingannare i loro protagonisti (di cui il narratore assume l’ottica) e i loro

lettori con un complicato gioco illusionistico.

Lorenza Di Lella, traduce dal francese romanzi, racconti, a volte saggi; ha dato voce,

fra gli altri, a Inès Cagnati, Georges Simenon, Emmanuel Carrère, Boileau e Narcejac, B.

Quiriny, Michel Tremblay, Julia Deck, Lydie Salvayre. Nel 2012, insieme a G. G. Greco,

ha ricevuto il premio Procida per la traduzione del Barone sanguinario di V. Pozner. È

redattrice della collana «Gli Eccentrici» delle Edizioni Arcoiris di Salerno. Insegna

traduzione letteraria dal francese nei corsi organizzati dall’Agenzia letteraria Herzog. È

socia di Strade, Sindacato dei Traduttori Editoriali.

Federica Di Lella, traduce per diverse case editrici (fra cui Adelphi, Clichy, Voland,

66thand2nd, Safarà, Playground, Longanesi), occupandosi per lo più di narrativa

francese contemporanea. Ha dato voce, tra gli altri, a Georges Simenon, Emmanuel

Carrère, Amélie Nothomb, Yasmina Reza, Antoine Volodine, Marie-Claire Blais, Boileau-

Narcejac, Paul Fournel, Alain Mabanckou. Nel 2022 ha vinto il premio Strega europeo per

Primo sangue di Amélie Nothomb e il premio di traduzione Claris Appiani con la

traduzione di La sete di Marie-Claire Blais. Ha insegnato traduzione letteraria alla Scuola

Civica per interpreti e traduttori Altiero Spinelli di Milano e, nel settembre 2023, ha

inaugurato la Scuola di Traduzione letteraria CeST “Lorenzo Claris Appiani”. È socia di

Strade, Sindacato dei Traduttori Editoriali.

Insieme hanno tradotto:

G. Simenon, Le sorelle Lacroix, Adelphi, 2022

M. Aubert, Kurtz, Prehistorica, 2021

G. Simenon, Europa 33, Adelphi, 2020

Y. Reza, Arte, Adelphi, 2018

J. Echenoz, Inviata speciale, Adelphi, 2018

E. Carrère, Io sono vivo, voi siete morti, Adelphi, 2016.

Boileau-Narcejac, Le incantatrici, Adelphi, 2015