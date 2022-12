Natale a Termoli: il cartellone degli eventi

Si chiama “Natale a Termoli” il cartellone delle iniziative che si svolgeranno dal prossimo 8 dicembre e fino al mese di gennaio. Un cartellone che, come ha spiegato l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, spazia in ogni ambito proprio per cercare di accontentare adulti e bambini.

Spettacoli per i più piccoli, musica, cinema, teatro, rievocazione della Pasquetta, del San Sebastiano e di Sant’Antonio, il Capodanno in piazza, la befana in Piazza Vittorio Veneto il 6 gennaio e tanto altro ancora.

Dai classici appuntamenti del Natale ad avvenimenti che intratterranno tutti coloro che sceglieranno le vie di Termoli per assaporare il clima del Natale.

Con Michele Barile in conferenza stampa erano presenti Mago Peppe e Mago Tony in compagnia di Michela Bevilacqua e Michele Di Bona di Laser Tag club Vr club e Asd ProMolise che promettono tante novità in piazza con ambienti virtuali dove far trascorrere giornate all’insegna della realtà virtuale e del games in piazza.

“L’intento dell’amministrazione comunale – ha detto l’assessore Michele Barile – è di cercare di portare un po’ di buonumore in un momento particolare per tutti. Trascorrere le festività natalizie con maggiore serenità con appuntamenti che possono accontentare tutti”.

Questo il link per la brochure degli eventi di “Natale a Termoli”