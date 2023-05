 “Mr Magoo_Una storia d’amore”: Consegnati millecinquecento euro all’ AISM, Associazione Nazionale Sclerosi Multipla

Il 5 maggio scorso una serata di grande musica per presentare il volume “Mr Magoo_Una storia d’amore” a cura di Greta Rodan e che racconta la storia dello storico pub di Isernia, che aprì i battenti nel 1981, arrivando ad ospitare i grandi nomi della musica italiana, tra cui un giovane Alex Britti che salì sul piccolo palco del locale isernino per quattro volte. Nel pub intere generazioni sono cresciute con i proprietari Giulio Pirone e Simonetta Napoli, a lei sono stati dedicati il volume e la serata, per la sua prematura scomparsa e per il suo imperituro ricordo.

Alla serata del 5 maggio presso l’auditorium di Isernia, presentata dall’attrice Daniela Terreri con Antonio Pallotta e Greta Rodan, hanno partecipato straordinari musicisti: Piero Ricci, Beppe Frattaroli, Barbara Eramo, Andreina Di Girolamo, Pejman Tadayon e la poetessa Maria Pia De Martino. Direttore artistico Lino Rufo che ha anche cantato e suonato per il pubblico in sala. Una serata con centinaia di persone presenti, in un clima familiare e emozionante, piena di ricordi e di nuova bellezza.

L’intero ricavato, al netto delle “spese vive”, è andato all’AISM, quella sera rappresentata dal responsabile regionale Gino Donatelli. In quella occasione, della sclerosi multipla ha parlato il dottor Giacomo Lus, neurologo e medico di Giulio, purtroppo affetto da questa malattia eppure, come ha detto bene il dottor Lus, “Giulio ha la sclerosi ma la sclerosi non ha Giulio”. E Giulio per migliaia di persone continua a essere, insieme al ricordo di Simonetta, il proprietario di quel pub in cui si andava a “diventare grandi”.

Questi primi millecinquecento euro raccolti sono solo l’inizio di altri progetti che Gino Donatelli con Giulio Pirone e Greta Rodan stanno preparando per noi.