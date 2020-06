Montenero/ Inaugurata postazione con defibrillatore donato dall’Associazione Lory a Colori Onlus

L’associazione Lory a Colori Onlus ha donato questa mattina alla comunità montenerese un apparecchio defibrillatore che è stato posizionato nei pressi del Municipio, di fianco alla farmacia.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco Nicola Travaglini, l’assessore Simona Contucci, il parroco don Stefano Rossi, Monica Marinari (presidente dell’Associazione Lory a Colori), Marcello Di Stefano (referente territoriale dell’Associazione) e altri associati locali.

Marcello Di Stefano ha ricordato come la donazione di questo defibrillatore sia stata resa possibile grazie ad un evento di beneficienza che si è tenuto la scorsa primavera, cioè ad uno spettacolo teatrale nel corso del quale c’è stata una raccolta fondi. Successivamente sono stati attivati corsi di formazione per l’uso di questo apparecchio, ai quale hanno partecipato numerose persone, comprese alcune insegnanti delle scuole locali.

“Io vi ringrazio sentitamente anche a nome della comunità montenerese – ha dichiarato il sindaco Nicola Travaglini nel suo intervento di saluto ai presenti – per questa vostra attività meritoria e per essere arrivati a questo traguardo. Quella di oggi è senz’altro un’iniziativa lodevole, perché è utile ed è al servizio di chi potrebbe trovarsi in una situazione di grave difficoltà.

Ritengo che l’inaugurazione di questa postazione con defibrillatore possa rappresentare il punto di partenza di un programma utile a diffondere ancora di più questi apparecchi sul nostro territorio, per poter giungere ad essere a tutti gli effetti un Comune Cardioprotetto. Ben vengano quindi ulteriori attività future in tal senso, per coordinare nuovi corsi di formazione e individuare altre postazioni presso le quali posizionare nuovi defibrillatori.

Il punto scelto per il collocamento di questo apparecchio di soccorso è davvero nevralgico, in quanto si trova nella parte più frequentata della nostra piazza centrale, di fronte al Municipio e alle scuole, oltre che vicino alla chiesa di San Matteo, ad una delle farmacie e nei pressi di diverse attività commerciali.

Vi ringrazio ancora una volta, quindi, per la vostra attività meritoria – ha concluso Travaglini – e per aver donato questo importante strumento di soccorso alla nostra comunità. E ai cittadini dico: abbiatene cura”.