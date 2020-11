Montenero/emergenza covid, chiuse le scuole, tranne l’Ipsia, da lunedì 23 novembre

Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Cntucci, ha informato la cittadinanza di “aver ricevuto infatti comunicazione dall’Asrem di altri due contagiati dal Coronavirus, mentre c’è un altro positivo di cui ho ricevuto comunicazione informale. Queste notizie sono comunque parzialmente mitigate dalla segnalazione di un nuovo guarito, al quale rivolgiamo gli auguri di tutti noi.

La prima persona dei nuovi positivi, già in isolamento e con la catena dei contatti praticamente ricostruita, avendo avuto rapporti indiretti con il mondo della scuola ha determinato sicuramente una riflessione più approfondita.

A questo proposito, infatti, dopo una consultazione con la Dirigente Scolastica del locale Istituto Omnicomprensivo e con alcuni genitori rappresentanti di classe, che ringrazio per aver mostrato grande sensibilità e comprensione rispetto a questa vicenda, ho preso la decisione di chiudere tutte le scuole, ad esclusione dell’Ipsia, a partire da lunedì 23 novembre, al fine di procedere alle operazioni di sanificazione e per consentire nei prossimi giorni agli alunni di effettuare i tamponi.

I genitori dei ragazzi che hanno avuto un contatto più o meno diretto con questa persona sono già stati avvisati, anche per mettere in atto le conseguenti misure di isolamento. Le lezioni in classe presso le scuole dell’infanzia, la Scuola Primaria e quella Secondaria di primo grado, resteranno quindi sospese fino a nuova comunicazione. Anche per gli altri due soggetti positivi, già in isolamento domiciliare, si è provveduto a ricostruire la catena dei contatti che, come negli altri casi, è stata particolarmente utile per individuare gli spostamenti e il coinvolgimento di altre persone in un ipotetico contagio.

Tutti i soggetti coinvolti hanno già effettuato, o lo effettueranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni, i tamponi per accertare o scongiurare l’eventuale positività. A costo di apparire ripetitiva e tediante, invito tutti ad adottare ogni possibile precauzione per abbassare la curva del contagio e, ancor di più, per proteggere la propria salute e quella dei propri cari”.