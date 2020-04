Montenero/ Banda Ultralarga, dopo lo stop per il Covid 19, i lavori riprenderanno il 4 maggio

Il sindaco Nicola Travaglini informa che i lavori dedicati alla realizzazione della Banda Ultralarga a Montenero di Bisaccia, riprenderanno il 4 maggio 2020.

“Dopo uno stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus Covid-19 – dichiara il sindaco Nicola Travaglini – informo che i lavori per la realizzazione della Banda Ultralarga sul nostro territorio riprenderanno il 4 maggio prossimo.

Il Comune di Montenero di Bisaccia, in qualità di ente capofila e a seguito di una procedura complessa che ha visto coinvolti altri sette comuni molisani in conferenze di servizi decisorie simultanee sincrone e nell’acquisizione dei vari pareri necessari, ha autorizzato i lavori con Determinazione n. 598 del 04 settembre 2019; dopo l’approvvigionamento dei materiali necessari, la ditta incaricata ha quindi avviato ufficialmente il cantiere il 12 febbraio 2020, come da comunicazione inviata al Comune. A seguito dell’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria ancora in corso, quindi, i lavori potranno riprendere tra due settimane.

La posa dei cavi in fibra ottica, nell’ambito del progetto Open Fiber, consentirà al nostro Comune di dotarsi di un’importante infrastruttura tecnologica che, specie in momenti storici come quello che stiamo vivendo, conferma tutta la sua rilevanza strategica in ogni settore della nostra società; è divenuto ormai imprescindibile sia per i singoli cittadini che per le imprese e gli enti pubblici, infatti, dotarsi di una connessione Internet ad alta velocità per poter svolgere al meglio il proprio lavoro, per studiare, per restare in contatto con i propri cari che vivono lontano.

La pandemia provocata dal Coronavirus ha messo di fronte diversi settori dello Stato a molti dei limiti che ha dimostrato di avere. Dal canto mio, posso assicurare che in queste ultime settimane, o mesi, del mio mandato e nell’ambito delle mie facoltà, farò di tutto insieme con la mia Giunta affinché i lavori della Banda Ultralarga continuino senza ulteriori impedimenti, per connettere al meglio il nostro territorio con il proprio futuro”.