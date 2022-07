Monfrà Jazz Fest: la trasferta in Molise,  si esibisce il quartetto Doctor Jazz feat Borotti

Sabato 23 luglio alle 22.00 a Ripalimosani direttamente dal Monfrà Jazz Fest si esibisce il quartetto Doctor Jazz feat Borotti.

Il gruppo è capitanato da Giorgio “doc” Diaferia alla batteria e vede Giorgio Allara al contrabbasso e al piano Sergio Di Gennaro (che sostituisce l’annunciato Fabio Gorlier, assente permotivi familiari). Ospite è Diego Borotti, sax tenore e direttore artistico da alcuni anni di uno dei festival jazz più importanti d’Italia, il Torino Jazz Festival.

Il concerto nel caratteristico comune molisano è il suggello di una collaborazione che dura da tre anni tra “Borgo in Jazz” e il festival Monfrà Jazz Fest che anima Casale Monferrato (AL) e i borghi circostanti patrimonio UNESCO. Tre anni in cui musicisti casalesi, come ad esempio il direttore artistico della rassegna monferrina Riccardo Marchese, non solo si sono esibiti, ma sono stati ospiti residenti per seminari, stage e scambi di esperienza musicale a 360 gradi.

Il gemellaggio è stato naturalmente nei due sensi: Nicola Concettini direttore artistico di Borgo in Jazz, da tre anni è presente nel cartellone del Monfrà Jazz Fest e grazie a lui il pubblico monferrino ha potuto conoscere musicisti e nomi importanti del panorama Jazz del centro e sud d’Italia.

Tutte le informazioni su Borgo in Jazz www.borgoinjazzfestival.it/

Il nome del gruppo Doctor Jazz è ispirato alla professione del leader Giorgio Diaferia. La sua dedizione alla musica jazz lo ha portato a dividere la professione di medico parallelamente a quella di musicista. Con questa formula Diaferia ha ospitato nel suo trio jazzisti rinomati italiani e stranieri. L’arrangiamento jazz di ogni melodia possibile è rafforzato da un organico di grande valore, che infonde nel progetto parte del sound maturato nelle infinite esperienze musicali di ciascuno dei componenti. Tra questi troviamo Diego Borotti, sax tenore che ha collaborato con molti jazzmen di fama internazionale tra cui Franco D’Andrea e Dado Moroni, Barney Kessel e John Patitucci, Steve Grossman ed Enrico Rava, Flavio Boltro e Francois Jeanneau, in innumerevoli club e festival in più di 20 paesi europei e non, per oltre 2000 concerti. Inoltre è il direttore artistico da alcuni anni di uno dei festival jazz più importanti d’Italia, il Torino Jazz Festival. Completano la formazione Sergio Di Gennaro al piano e Giorgio Allara al contrabbasso.