MoliseCinema a Monopoli con la Rete dei Festival dell’Adriatico

La Rete dei Festival dell’Adriatico giunge a Monopoli (Puglia), sabato 18 febbraio, nell’ambito della manifestazione Sudestival. Al Teatro Mariella della splendida cittadina in provincia di Bari ci sarà infatti “Corta è la notte”, una maratona di proiezione dei cortometraggi presentati nelle ultime edizioni dei Festival della Rete: MoliseCinema Film Festival (Molise, Casacalenda); Sulmona International Film (Abruzzo, Sulmona); Corto Dorico (Marche, Ancona), oltre naturalmente ai padroni di casa pugliesi del Sudestival diretto da Michele Suma.

MoliseCinema in questa occasione presenterà una selezione dei corti delle ultime 2 edizioni del Festival: Destinata coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore; I pezzi buoni di Emanuela Muzzupappa, Maestrale di Nico Bonomolo, Le Mosche di Edgardo Pistone, Solitaire di Edoardo Natoli, e Linfa vitale. A rappresentare il nostro Festival ci sarà Cristian Ferrao insieme al regista molisano Fausto Franchi.

La giuria “Giovani” composta da studenti delle scuole del sud–est barese, premierà il corto vincitore dell’intera selezione proposta dai Festival.

Si rafforza con questo evento il progetto di cooperazione della Rete dei Festival dell’Adriatico che è stata avviata proprio in occasione della 20° edizione di MoliseCinema nell’agosto 2022 e ha promosso in questi mesi lo scambio di esperienze e la circolazione di opere tra le diverse manifestazioni. La Rete tornerà a Casacalenda, da dove è partita, per la 21° edizione di MoliseCinema (8-13 agosto 2023) con un nuovo evento di cui daremo presto notizie.