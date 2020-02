Meteo/ Temperature in picchiata e venti di burrasca, breve parentesi invernale

da meteo.it

La perturbazione numero 6 di febbraio investirà oggi l’Italia: il suo transito sarà veloce e accompagnato da correnti fredde che, tra oggi e domani, saranno responsabili di un brusco calo delle temperature. Il vento si intensificherà in modo marcato e le raffiche potranno sfiorare localmente i 100 km orari.



Previsioni meteo per oggi : tempo in prevalenza bello in Liguria e sulle pianure del Nord-Ovest. Nubi sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso della giornata piogge sparse su Friuli Venezia Giulia, tra Veneto e Romagna, Toscana, Marche, Umbria, zone interne del Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, Campania e Sardegna, in serata anche su Calabria e Sicilia; nevicate fino a bassa quota sulle zone alpine, oltre 800-1000 metri sui rilievi del Centro. Temperature massime in sensibile calo in gran parte d’Italia. Venti da Nord-Ovest in netta intensificazione, con raffiche tempestose in montagna, e altrove situazione burrascosa. Di conseguenza i mari si presenteranno localmente agitati, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte al vento.



Previsioni meteo per domani giovedì 27: Grazie all’allontanamento della perturbazione numero 6 di febbraio, la giornata di domani avrà inizio con una prevalenza di schiarite. Ultimi annuvolamenti su Puglia, Calabria e Isole maggiori, e prime nuove nuvole in arrivo all’estremo Nord-Ovest. Nella seconda parte del giorno una nuova perturbazione a carattere di fronte caldo raggiungerà le regioni settentrionali e peninsulari. Nuvole in aumento, associate a nevicate per lo più deboli lungo le Alpi, anche fino ai 400-500 metri di fondovalle. Locali precipitazioni si estenderanno gradualmente anche al settore tirrenico, a iniziare dalla Toscana e, specie verso sera, fino alla Campania; nelle zone interne appenniniche limite della neve inizialmente fino ai 1.000-1.200 metri ma con quota destinata ad aumentare.