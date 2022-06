Mare Sicuro, controlli rafforzati su costa del Molise e Isole Tremiti

Ottanta uomini impegnati nei pattugliamenti in mare e a terra, due motovedette e due gommoni in campo con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza in mare e promuovere la “cultura del mare”: il senso di responsabilità verso la tutela della biodiversità marine.

Con l’Operazione “Mare sicuro” cominciano i controlli della Guardia costiera anche in Molise, quest’anno rafforzati per via dell’aumento dell’afflusso di turisti, soprattutto stranieri.

Attivo il numero blu 1530 per le emergenze e pronti i bollini blu per i diportisti già sottoposti a verifiche. Una delegazione di spiaggia è già operativa alle Isole Tremiti (Foggia) dove si registra il tutto esaurito sul fronte delle strutture ricettive da inizio giugno. Tanti anche i diportisti presenti nell’arcipelago sottoposti a continui controlli da parte degli ufficiali.