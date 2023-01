Questa mattina si è spento , a Londra dopo una lunga malattia, Gianluca Vialli, ex giocatore e dirigente della Nazionale Italiana di calcio. Vialli, aveva 58 anni; una brutta giornata per tutti gli sportivi e non solo per quello che Gianluca Vialli ha rappresentato per l’intero mondo del calcio.

Politici, giocatori e semplici tifosi stanno esprimendo il loro dolore ,per questa perdita: se ne va non solo un grande Giocatore ma anche un grande Uomo.

Arnaldo Angiolillo