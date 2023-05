Lutto/ E’ morta la giornalista Maria Giovanna Maglie

Il mondo del giornalismo a lutto.

Maria Giovanna Maglie è morta a Roma: la giornalista e saggista aveva 70 anni. A dare l’annuncio, su Twitter, Francesca Chaouqui.

La giornalista fu assunta nel 1989 in Rai. Nel 1990, allo scoppio della prima guerra del Golfo, fu inviata in Medio Oriente per il TG2. Divenne poi corrispondente da New York fino al 1993.

ha lavorato per diversi quotidiani come il Giornale e Il Foglio, oltre che per Radio Radicale e Radio 24.

E’ stata anche scrittrice: tra i suoi libri la biografia di Oriana Fallaci e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale.