Calcio/ Continuano gli incontri per la scelta del tecnico rossoblù

Continuano da parte del confermato D.S. De Filippis gli incontri per decidere chi sarà il prossimo allenatore

dei rossoblù. Primo approccio con Ciro Danucci, ex giocatore del Campobasso e tecnico del Brindisi promosso in Serie C , Danucci ha detto che darà una risposta entro Giovedi , deve parlare prima con i dirigenti

della squadra pugliese che vogliono confermarlo .

De Filippis, che vuole cautelarsi in caso di risposta negativa di Danucci, sentiraà Andrea Mosconi , tecnicodel Fano e poi Pergolizzi ex allenatore del Palermo. I due tecnici avrebbero già dato la loro disponibilità a guidare i rossoblù , ma è ovvio che la prima scelta rimane sempre Danucci; i dirigenti rossoblù, vogliono scegliere il nuovo mister entro questa settimana per cominciare a buttare le basi per la nuova stagione.

Arnaldo Angiolillo