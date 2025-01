Locanda Belvedere, un continuo successo da “ricordare”

Anche per il 2025, la Locanda Belvedere, ristorante di buona tradizione gastronomica molisana, guidato dallo chef Stefano Rufo, festeggia la conferma della sua presenza all’interno della guida dei “Ristoranti del Buon Ricordo”. Sono solo 14 i ristoranti in tutta Italia.

La cucina della vera tradizione gastronomica locale, ristoranti dove ci si sente a casa, dove la cura degli ingredienti è un omaggio al proprio territorio: questi i caratteri della Locanda Belvedere, ristorante profondamente legato alle origini delle ricette molisane – e con qualche tocco di modernità che non guasta mai – inserita per il sesto anno consecutivo, nella guida dell ’Unione Ristoranti del Buon Ricordo’, presentata a Milano il 3 Dicembre 2024. Da oltre mezzo secolo, l’associazione – la più antica associazione di ristoranti in Italia – delinea un viaggio tra i sapori e i colori della cucina italiana, da nord a sud, promuovendo le insegne che meglio raccontano le identità gastronomiche regionali.

Stefano Rufo, da buon collezionista di buoni ricordi gastronomici, insieme all’assegnazione del suo sesto piatto” del buon ricordo”, oggetto prezioso, custode e rappresentativo della storia del Buon Ricordo, esprime con orgoglio e un pizzico di emozione l’appartenenza all’associazione: “Essere apprezzato nel mio lavoro di cuoco come rappresentante d’eccellenza della gastronomia del mio territorio, mi dà tanta soddisfazione. Anche perchè sono l’unico in Molise ad essere stato selezionato. Far parte dell’Unione ristoranti del Buon Ricordo, ritrovare ogni anno i colleghi di ogni parte d’Italia, conoscere quelli provenienti da altre zone d’Europa, uniti dal desiderio di preservare la cucina tradizionale, mi dà tanta voglia di proseguire nella mia opera di conservazione della tradizione culinaria molisana.

E non mi spaventa per nulla il confronto con la cucina del fine dining: la chiamerei, piuttosto, un modo più elegante di portare in tavola le ricette del territorio”.