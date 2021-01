Linea Verde fa tappa in Molise: LINEA VERDE – Alle radici della storia tra Roma e i Sanniti

Linea Verde nel suo viaggio al centro del buono e del bello d’Italia domenica 17 gennaio alle ore 12.20 su Rai 1 fa tappa in Molise. E’ un viaggio ai confini della storia quello che parte dal parco di Veio, la città etrusca che tenne in scacco Roma e che è a dieci chilometri dal Campidoglio, e guardando a oriente va a cercare le tracce di un popolo fiero come i sanniti che furono i fondatori della prima ‘Lega Italica’.



Il Molise è oggi un paradiso di natura che conserva nei suoi borghi antichi tutte le tradizioni e anche una fortissima identità che scopriamo da Venafro a Capracotta, da Agnone a Carovilli.



In un dialogo continuo tra Veio, che è alle porte di Roma, e l’Oriente, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ci portano alla scoperta delle “similitudini” tra Roma e il Molise unite dal filo di quasi tre millenni di storia. Così se in Molise scopriamo l’arte di fare i formaggi a pasta filata e la fatica di allevare le vacche, a Veio incontriamo chi fa la mozzarella di pecora e conduce al pascolo brado un gregge di mille ovini. Se sentiamo il campanone di San Pietro rintoccare, andiamo ad Agnone a scoprire la più antica fonderia di campane che tra l’altro si fregia del marchio pontificio. Se nei dintorni di Veio ci incamminiamo in un bosco incantato e incontriamo le api che lo popolano, a Capracotta andiamo a passeggiare tra tutti gli alberi dell’Appennino riuniti in un raro “giardino botanico” e alla ricerca del diamante dei boschi: il tartufo.

Infine, se ci deliziamo con una ricetta romana rivisitata – la cacio e pere – a Venafro andiamo ad assaggiare uno degli oli extravergine migliori d’Italia, mentre Peppone in giro per Roma scopre, assaggiando caciocavallo e salsiccia stagionata, che il Molise esiste eccome, perfino nei giardini di Villa Borghese.

Perché l’Italia è ovunque il paese delle meraviglie.



Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni

e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto

Regia di Emilia Mastroianni, Daniele Agostini, Gabriele Gravagna

Produttore esecutivo Federica Giancola