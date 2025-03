Le nuove frontiere della telemedicina, presentazione al Neuromed

La Telemedicina rappresenta una innovativa opportunità di intervento sia per i pazienti che per gli

operatori sanitari. È quindi determinante nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento

multidisciplinare delle patologie nonché nel monitoraggio clinico del paziente sia in loco che da

remoto.

L’I.R.C.C.S. Neuromed è uno dei partner della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE Molise) che

conduce sperimentazioni tecnologiche per migliorare i servizi attraverso l’adozione di tecnologie

emergenti ed è una delle due Case delle tecnologie in Italia che si concentra sul tema della Salute,

Wellness e Wellbeing del cittadino.

L’I.R.C.C.S. Neuromed nell’ambito di CTE Molise ha guidato la sperimentazione di una innovativa

Piattaforma integrata di Telemedicina per la medicina e lo sport.

La Piattaforma svolge i servizi di telemedicina in maniera integrata alle indicazioni e ai protocolli

nazionali, ai sistemi che metteranno a disposizione gli altri partner e a quelli già in uso presso

l’I.R.C.C.S. Neuromed, nonché l’attivazione di sistemi integrati di Intelligenza Artificiale.

La presentazione ufficiale della Piattaforma di Telemedicina si terrà venerdì, 21 marzo, alle ore

16.00, presso l’ospedale dell’I.R.C.C.S. Neuromed di via Atinense, Pozzilli, ingresso 1, piano -1

Palestra.

Interverranno nel corso della presentazione:

 Fulvio Aloj, Direttore Sanitario I.R.C.C.S. Neuromed

 Michele Cermele, Direttore CTE Molise

 Diego Centonze, Resp. Neurologia I.R.C.C.S. Neuromed

 Tiziana Lanciano, coordinatrice Palestra riabilitazione I.R.C.C.S. Neuromed

 Albina Viviano, Resp. Ingegneria Clinica I.R.C.C.S. Neuromed

 Massimo Pillarella, Resp. Ricerca e Sviluppo I.R.C.C.S. Neuromed

 Gabriele Trombetta, Direttore Generale I.R.C.C.S. Neuromed