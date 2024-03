Le giovani eccellenze dell’Alfano di Termoli per la cultura della vita

L’Istituto “Alfano da Termoli” ancora una volta alla ribalta con i suoi studenti d’eccellenza. Ogni anno l’Alfano partecipa al concorso Europeo del Movimento per la Vita, al fine di proporre ai propri studenti di riflettere e confrontarsi sulle tematiche della vita: “Generazione Z: cosa vuoi di più dalla vita?”, tema di quest’anno, era accompagnato dal sottotitolo: “Alla ricerca delle cose che contano”. Fiducia nella vita, slancio verso il futuro e introspezione, riflessione, tensione verso un “discernimento” che punta a far emergere dalla quantità di stimoli, proposte, suggestioni, ciò che davvero vale, ciò per cui spendere la vita, capace di riempire la vita di senso. Cosa pensano e a cosa aspirano, i ragazzi della cosiddetta “generazione Z”? Quali sogni cullano nel cuore? Cosa hanno da dire a questa società provata dalla pandemia, incupita dallo spettro della guerra, lacerata dalle polemiche politiche, invasa dai social, spaventata dall’inverno demografico? La vita ha un valore? E da cosa dipende? Come replicare alla “cultura dello scarto” che emargina, ignora, calpesta i più fragili, i più poveri, i più indifesi, i più piccoli? “Ogni essere umano è stato creato per una grande cosa: amare ed essere amato”. Tra gli studenti del triennio 2022/23 che hanno partecipato alla XXXVI edizione del concorso, realizzando foto, video e testi, Anastasia Maiorino della 4B del Liceo scientifico è stata premiata per il suo elaborato artistico dal titolo “L’alba della vita” ed ha partecipato al viaggio premio a Strasburgo al Parlamento europeo dal 19 al 22 febbraio scorsi. «Questi risultati confermano la particolare attenzione della nostra scuola e il lavoro continuo dei nostri docenti», ha dichiarato la dirigente scolastica Concetta Rita Niro, «nella valorizzazione delle eccellenze presenti tra i nostri giovani allievi, sia nelle discipline di studio che nella crescita umana e valoriale, attraverso la complessità del mondo di oggi».