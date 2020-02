Lavoro/ ENI assume diplomati e laureati

Eni,multinazionale energeticaleader nell’esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio, gas, elettricità e chimica, ricerca diplomati e laureati dotati di capacità comunicative e relazioni interpersonali, capacità di lavoro in autonomia, di analisi e di problem solving, capacità di operare in team, dinamicità, determinazione, affidabilità e precisione.

L’azienda ricerca varie professionalità tra cui: Operatori Impianti, che dovrannoassicurare la conduzione a norma degli impianti garantendo il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi, eseguire controlli e analisi mirate alla pronta gestione degli impianti, verificare che non vi siano perdite in alcun punto dell’impianto; Specialisti Manutenzione, i quali dovranno garantire il continuo aggiornamento del piano di manutenzione, predisporre le attività per manutenzione preventiva e correttiva sugli impianti; Esperti di Sicurezza, che dovranno analizzare le minacce cyber e gli attacchi informatici, assicurare una tempestiva condivisione di avvisi, bollettini di sicurezza e report di intelligence; Professional ICT Data Engineer, che dovranno garantire le necessarie caratteristiche di scalabilità, manutenibilità, data quality e sicurezza, collaborare con i diversi team in tutte le fasi dei progetti, fornire supporto etc., da assumere presso le sedi distribuite sul territorio nazionale. Per inviare la candidatura a Eni … continua a leggere