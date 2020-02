Approvata all’unanimità in Consiglio Comunale la mozione sulla paventata chiusura della Polfer

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di questa mattina è stata approvata all’unanimità la mozione dei consiglieri Battista, Trivisonno, Chierchia, Salvatore, Colagiovanni ed Esposito inerente la paventata chiusura del posto POLFER presso la Stazione ferroviaria di Campobasso.

Nell’accogliere favorevolmente la proposta, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha aggiunto:“Oltre al voto ovviamente favorevole su questa mozione, come Amministrazione Comunale possiamo assicurare, per quelle che sono le nostre possibilità e competenze, un impegno certo. Purtroppo, si tratta degli effetti di un decreto, del 2017, di riorganizzazione delle strutture della Polizia e di una scelta poco intelligente che priva Campobasso di un presidio importante. La stazione di Campobasso ha sempre meno viaggiatori ed è anche vero che la politica, prima di arroccarsi a difendere quello che ha, deve però impegnarsi a riportare le persone nella nostra regione, in questo senso un po’ di autocritica ci toccherebbe farla. Come istituzioni locali siamo tenuti a tentare l’impossibile, mettendo in atto tutte le azioni indispensabili per divenire, come territorio, nuovamente attrattivi per interessi importanti che facciano tornare le persone a vivere nella nostra regione e nella nostra città.”