L’Alfano di Termoli premia le eccellenze: concluso il Progetto “Scacchi a scuola”

Il Progetto “Scacchi a scuola” ha arricchito dall’anno scorso l’offerta formativa dell’IISS Alfano da Termoli, agendo positivamente su diverse capacità meta cognitive: attenzione, immaginazione e previsione, memorizzazione, creatività, logica matematica, pianificazione. A partire da dicembre 2022 incontri con cadenza settimanale, ogni giovedì dalle 13:00 alle 14:00, 20 alunni partecipanti, suddivisi in due gruppi, esperti e principianti. Tre lezioni introduttive e poi due tornei, uno per gli esperti e uno per i principianti, conclusi ad aprile 2023. A seguire i ragazzi nella preparazione e nel torneo i docenti Barbara Catelli, Vincenzo Rossi, Pietro Terzano, Luigi Zeffiro e Mario Mascilongo.

Ad aggiudicarsi la vittoria nel torneo “esperti” Giuseppe Casolino, della classe 2A del Liceo Scientifico. Vincitore nella categoria “principianti” Antonio Aprile della 5B del Liceo Classico. I vincitori sono stati premiati a scuola dalla Dirigente Concetta Rita Niro, che ne ha lodato l’impegno e la costanza, esprimendo anche l’apprezzamento da parte dell’intera comunità scolastica per il lavoro degli insegnanti coinvolti.

Il progetto ha sviluppato nei ragazzi, attraverso l’apprendimento e l’interesse per il gioco degli scacchi, competenze quali la concentrazione, il calcolo, la strategia e il rispetto delle regole. Chi pratica questa disciplina acquisisce una più profonda capacità di concentrazione e potenzia senza sforzo le caratteristiche elaborative del cervello, con notevoli effetti benefici anche in altri campi (organizzazione del proprio lavoro e apprendimento delle materie scolastiche) migliorando le proprie capacità analitiche e decisionali. Gli scacchi si coniugano molto bene con l’attività scolastica: non richiedono l’utilizzo di spazi particolarmente attrezzati; possono essere praticati da tutti (inclusione); assicurano una validità educativa e motivazionale anche nella lotta alla dispersione scolastica.