Jamme Bbelle al rush finale: il 25 aprile tocca agli attori del Teatro Non Stabile di Sant’Elia

In programma a Santa Croce una commedia di Scarpetta, mentre sabato gli artisti della Uilt (organizzatrice del festival) saranno protagonisti a Larino dell’atteso ‘Isabella e il Duca’

CAMPOBASSO. Il festival Jamm Bbelle è a un passo dal traguardo. Prima della grande serata di gala in programma il 29 aprile a Larino, si potrà infatti assistere martedì 25 aprile, presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano (ore 18) alla commedia ‘Nun la trovo a mmaretá’, opera di Eduardo Scarpetta scritta nel 1882. Racconta le disavventure del notaio napoletano Don Felice Sciosciammocca, un vedovo che tenta disperatamente di maritare la figliastra Chiarina per assecondare le richieste di una nobildonna – non bella ma molto ricca – che a sua volta vorrebbe come sposa.

Un classico del repertorio scarpettiano, pieno di equivoci, intrecci, scambi di persone e strani personaggi, messo in scena dal gruppo ‘Teatrale Non Stabile Samuele Colavita’ di Sant’Elia a Pianisi.

La compagnia, composta da circa una trentina di dilettanti attori e attiva con successo dagli anni ’80, arricchisce ulteriormente la rassegna organizzata dalla Uilt.

Uilt Molise che sarà protagonista, con i suoi artisti, anche di un altro importante spettacolo, il dramma storico in due atti (scritto da Giuseppe D’Addario e diretto da Lino D’Ambrosio) ‘Isabella e il Duca’, in scena sabato 22 aprile – alle 18 e alle 21 – presso il Teatro Risorgimento di Larino.