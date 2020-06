Istituto comprensivo di Palata: A settembre rischio accorpamento classi

In merito alla possibilità di accorpamento delle classi scolastiche a Palata, interviene il consigliere provinciale di campobasso e consigliere del comune di Palata, Angelo del Gesso:

«Se si vuole far morire un paese questa è la via giusta»,

Sono venuto a conoscenza, dall’articolo del dirigente scolastico del comprensorio scolastico di Palata, che esiste il rischio di attivazione di una o due pluriclassi nel nostro comprensorio.

Condivido pienamente lo sfogo del dirigente scolastico del Comprensorio scolastico di palata, Tamara Isler, alla quale daro’ tutto il mio supporto per scongiurare tale decisione.

Purtroppo a settembre la riapertura della scuola, nel comprensorio scolastico di Palata, potrebbe essere minacciata da accorpamenti ovvero tagli delle classi.

Dopo un emergenza sanitaria che ha impedito ai ragazzi di interrompere la normale e quotidiana vita, sospendendo un anno di attività scolastica in presenza e quindi bloccando la socializzazione che è alla base delle finalità della scuola, arriva un’altra doccia fredda che avvilisce e preoccupa i genitori, i docenti e noi tutti.

Questa prospettiva è decisamente peggiore della chiusura di una scuola, perché in quest’ultimo caso si ha comunque la possibilità di mandare i figli da un’altra parte. Invece con le pluriclassi c’ è solo l’amara certezza di avere dei ragazzi preparati a metà, che non avranno lo stesso diritto all’istruzione di quelli di altre scuole.

Se si vuole far morire i piccoli centri, già fortemente penalizzati, questa è la via giusta. Per questo ringraziamo il Miur. Non ci arrendiamo, sicuramente.

Sono convinto che la preoccupazione dei docenti è tanta soprattutto per quanto riguarda l’ organizzazione delle pluriclassi che comporta accorpamenti per molti ambiti. Ci sarà un totale impoverimento della qualità dell’offerta didattica, con una diminuzione dell’orario effettivo di lezione. Inoltre con le pluriclassi come si potrà garantire un servizio e una qualità dignitosa di insegnamento?

Il mio appello va a tutte le istituzioni, al dirigente dell’USRM affinchè si eviti in qualsiasi modo l attivazione delle pluriclassi e soprattutto ai colleghi amministratori e sindaci dei piccoli comuni limitrofi: cerchiamo di accorpare i ragazzi in un’unica scuola invece di Accorparli in un’unica classe, Il tutto per il loro bene.

Ricordo quando anni fa abbiamo riattivato la segreteria scolastica a Palata. Abbiamo dimostrato che, grazie unendo le forze si puo raggiungere l’obiettivo di salvare i nostri piccoli centri.

L’appello va anche al Sindaco di Palata affinchè si adoperi per dare un supporto ( ad esempio mettendo a disposizione il pulmino) per eventuali trasporti di ragazzi dai comuni limitrofi alla scuola del Comprensorio di Palata. Sono certo che non si tirerà indietro.

Questa è un’altra battaglia che possiamo vincerla solo combattendo insieme”.