Ancora un incidente stradale mortale. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio al bivio di Macchia d ‘ Isernia. Una Fiat Panda, per cause da accertare, è finita contro un furgone, il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso di un giovane uomo, 39enne nato in Svizzera ma residente a Prata Sannita, in provincia di Caserta.syl posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.