Il mondo del bere/ Il cocktail più costoso del mondo: 6200 euro!

di Paolo Santangelo*

Legacy è la miscela creata dal maestro Salvatore Calabrese a Londra, utilizzando ingredienti vecchi più di due secoli. Con il suo cocktail da 6.200 euro (5.500 sterline), Salvatore Calabrese detiene dal 2012 il record per il cocktail più costoso del mondo; superando quello precedentemente detenuto dallo Skyview Bar di Dubai (circa 4mila euro). È il Salvatore’s Legacy: la miscela creata nel suo bar all’interno del Playboy Club di Londra e che è frutto di un’esperienza trentennale, iniziata lavorando in un piccolo locale di Maiori, costiera amalfitana.

Salvatore Calabrese ‘The Maestro’

C’è una precisa ragione per cui il cocktail ha raggiunto questo prezzo stellare: alcuni degli ingredienti utilizzati da Salvatore hanno più di due secoli di vita. Per il suo Legacy, infatti, lo storico barman – soprannominato dagli inglesi The Maestro – ha utilizzato un cognac del 1778 (Clos de Griffier Vieux), un Kummel (liquore aromatizzato al cumino e al finocchio) del 1770 e un Dubb Orange Curacao del 1860; il tutto arricchito da due gocce di angostura dei primi del ‘900.

Le preziose bottiglie del ‘maestro’

Tutti gli ingredienti utilizzati provengono dalla collezione privata di Salvatore, che si è trasferito a Londra quando aveva circa vent’anni e da allora non ha più smesso di apprendere l’arte del cognac; collezionando, assaggiando e servendo alcune delle bottiglie più antiche e ricercate. La sua collezione personale vale più di un milione di euro ed è in mostra nel bar: meta internazionale per gli appassionati che possono permettersi di assaggiare qualcuno dei suoi ricercatissimi cognac.

Nel video in cui mostra la prima preparazione del cocktail, avvenuta nel 2012, si intuisce quale sia stato il momento più delicato: l’apertura di bottiglie così antiche. “Per fortuna ho avuto le mani molto ferme”, commenta Calabrese. Per battere ufficialmente il record, un anonimo ha dovuto effettivamente acquistare il cocktail (di cui è stato anche mostrato lo scontrino); mentre non sono servite ulteriori prove per dimostrare che il Salvatore’s Legacy è anche il cocktail più antico, visto che gli ingredienti hanno un’età complessiva di 730 anni (due bottiglie risalgono all’epoca della Rivoluzione Americana).

*bar manager ed esperto horeca

