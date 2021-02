Il migliore Chef d’Italia, la finalissima dal Teatro Persio Flacco di Volterra

La finalissima andrà in onda in due parti, la prima oggi lunedì 15 Febbraio e la seconda lunedì 22 febbraio alle ore 20:30 sul canale 913 di Sky e su Canale Italia 83. Sono stati 30, scelti tra i migliori chef d’Italia a sfidarsi, tra cui orgogliosamente ricordiamo il molisano chef Nicola Vizzarri, direttore della Scuola di Cucina per Terminus, che ha ottenuto non solo il massimo dei voti ma anche il bonus.



Sul palco del Teatro Persio Flacco di Volterra, con la partecipazione dei tre giudici, Carlo Tofani, Simone Falcini e Marianna Ziliati, saranno tre i finalisti del programma.



Si chiude con il gran finale la prima edizione del format Sky, ideato dallo Chef Simone Falcini, che ha già annunciato una serie di progetti già messi in campo per i prossimi mesi, dai campus internazionali di alta formazione, ai percorsi formativi di cucina, pasticceria, management e hospitality, con la supervisione di professionisti stellati della ristorazione. I programmi completi saranno presentati prossimamente alla SIAF con una conferenza stampa dedicata. Simone Falcini inoltre assegnerà un premio speciale dedicato al merito, considerando questo difficile momento, ai migliori cuochi italiani.

Nell’attesa delle premiazioni, al momento, facciamo i nostri complimenti allo chef molisano Vizzarri, per la sua partecipazione.