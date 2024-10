Guglionesi/indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, arrestato 47enne

Ulteriore settimana movimentata per i Carabinieri della Compagnia di via Brasile, impegnati capillarmente sul territorio in attività volte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, con una particolare attenzione a prevenire e reprimere i reati fonte di maggiore allarme sociale nonché ad assicurare la sicurezza stradale.

In particolare i militari della Stazione Carabinieri di Guglionesi (CB), dipendente dalla Compagnia di Termoli (CB), hanno arrestato e tradotto in carcere un 47enne di origini campane ma residente in quel centro, dando attuazione ad un ordine di esecuzione pena detentiva emesso a suo carico dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB). Lo stesso dovrà espiare una pena complessiva di anni 3 (tre) e mesi 2 (due) di reclusione, comminatagli per violazione degli articoli 497 ter (possesso di segni distintivi contraffatti) e 493 ter (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) del Codice Penale; reati commessi tra l’estate 2010 e la fine del 2019 in provincia di Caserta e Campobasso, in relazione ai quali avevano all’epoca proceduto i Carabinieri della Compagnia di Capua (CE) e della Stazione di Termoli (CB).