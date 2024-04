Guglionesi/Detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni, arrestato 35enne

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli

(CB), nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione delle violazioni in

materia di armi svolto nel Comune di Guglionesi (CB), hanno arrestato in flagranza di

reato un 35enne del luogo, già titolare di precedenti penali e/o di polizia.



Sul capo dello stesso pende l’accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e

munizioni; reato previsto e punito dagli articoli 2 e 7 della Legge 895/1967.

Nell’ambito del citato contesto operativo, gli operanti procedevano infatti ad effettuare

delle perquisizioni domiciliari d’iniziativa rinvenendo, ben occultata all’interno di un

garage nella disponibilità dell’uomo, una pistola semiautomatica calibro 9×21 di

fabbricazione croata perfettamente funzionante, munita di 2 caricatori e diversi

accessori, nonché 81 cartucce di varie marche e del medesimo calibro.

Quanto rinvenuto veniva pertanto sottoposto a sequestro penale, in attesa dei necessari

accertamenti (in particolare sull’arma per appurarne l’effettiva provenienza) e del

successivo deposito presso il competente Ufficio Corpi di Reato.

Il 35enne, appurate le sue chiare responsabilità penali in merito a quanto acclarato,

veniva quindi tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione di residenza dove

veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

Nella successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Larino (CB),

l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato e, a

carico dell’uomo, veniva confermata la misura degli arresti domiciliari.