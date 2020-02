Il Comune di Guglionesi informa la Cittadinanza che sono stati rilevati danni, da atti vandalici, al patrimonio pubblico presso la palestra all’aperto della scuola in Piazza Indipendenza. “Occorre che la Comunità – dichiara il Sindaco di Guglionesi, l’avv. Mario Bellotti – ci dia una mano per contrastare e fermare questa deriva di violenza al patrimonio pubblico. Saranno perseguite le opportune azioni per individuare e per identificare i responsabili”.