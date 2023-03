Gli diagnosticano un’ulcera ma era un cancro: muore dopo un mese di agonia

Una storia terribile e triste. Un padre di due figli di 47 anni è morto dopo aver trascorso circa 200 ore in pronto soccorso con una “ulcera allo stomaco” che si è rivelata essere un tumore allo stadio terminale.

E’ deceduto un mese dopo che gli era stato diagnosticato un cancro, ha detto la moglie in lutto, una 37enne. Il giovane papà era entrato e uscito dal Countess of Chester Hospital con sintomi tra cui vomito di sangue, come riportato dal Mirror.

La moglie ha detto di essere rimasta scioccata nel sentire che il cancro era apparentemente elencato nelle cartelle cliniche nel novembre 2022, ma nessuno ne aveva parlato alla famiglia.

foto di repertorio