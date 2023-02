Casa di Riposo Albertini: Bando di concorso per OSS

La Casa di Riposo Albertini, situata in provincia di Verona , ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzioni a tempo determinato – categoria B, posizione economica B1. Per candidarsi c’è tempo fino alle 12.00 del giorno 8 marzo 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE o di altre categorie previste dal bando;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario rilasciato a seguito del superamento del corso annuale;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

assenza destituzione o dispensa dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;

assenza di condanne penali che impediscono l’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

BANDO