“Frammenti sparsi: storie di quotidianità”: la mostra a Campobasso

Si è svolto a Campobasso, in collaborazione con il Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” e l’Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri – Tommaso Brasiliano”, un corso di fotografia sul ritratto, a cura del fotografo professionista Mauro Presutti.

Dopo le prime lezioni di carattere tecnico sono state affrontate in maniera più specifica le varie tipologie di ritratto: dal “ritratto posato” al ”ritratto ambientato”.

Dopo questo primo percorso si è proceduto successivamente a realizzare dei progetti individuali in cui ognuno degli allievi ha portato a termine un proprio percorso. Ogni autore ha scelto di ritrarre un soggetto, lo ha seguito nella sua quotidianità, nel suo lavoro e nelle sue passioni, cercando di metterne in evidenza le particolarità.

La conclusione di questo percorso è la mostra “FRAMMENTI SPARSI: STORIE DI QUOTIDIANITÀ”, che si terrà dal 14 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 a Campobasso nei locali dello Spazio Sfuso in Piazza G. Pepe, 42.

Ingresso libero

Fotografie di:

Maurizio Barbiero, Marinella Ciamarra, Gabriella Germano, Maria Iarossi,

Silvano Mastrolonardo, Roberto Piano, Rossella Recchia, Costantino Ruggiero, Marco Tartaglia, Valentina Zappone, Andrea Zita.

Inaugurazione sabato 14 dicembre 2024 ore 18:00

La mostra sarà visitabile fino al 12 gennaio 2025 dal lunedi al venerdi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Giorni di chiusura: 24, 25, 26, 30 e 31 dicembre e 1° gennaio.